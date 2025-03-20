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محافظات

تكريم 1000 حافظ للقرآن الكريم في حفل ضخم بقرية الرملية بالغربية (فيديو)

أهالي الرملية بطنطا
أهالي الرملية بطنطا يحتفلون بحفظة القرآن الكريم، فيتو

نظم أهالي قرية الرملية التابعة لمركز طنطا بـ محافظة الغربية حفلًا كبيرًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، وسط حضور واسع من الأهالي والشخصيات المجتمعية.

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شهد الحفل تكريم 1000 مشارك من مختلف الأعمار، ممن أظهروا تميزًا في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة كتاب الله وتعزيز القيم الدينية، كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات اللواتي قدمن نماذج مشرفة في تربية الأبناء وغرس المبادئ السامية في نفوسهم.

ومن جانبه، صرح السيد كمال أحد القائمين علي تنظيم الحفل أنه تم توزيع جوائز مالية قيّمة على الفائزين، بالإضافة إلى رحلات عمرة للمتفوقين، كهدية تقديرًا لجهودهم ودعمًا لمواصلة المسيرة القرآنية.

واضاف "كمال" أن هذه الفعالية تأتي في إطار مبادرة شهر الفرحة التي تهدف إلى تشجيع حفظ القرآن الكريم وتعزيز الروابط الأسرية وإعلاء القيم الدينية والإنسانية في المجتمع.

وأكد "كمال" أن هذا التكريم يعد جزءًا من جهود مستمرة لدعم المتميزين معربا" عن سعادته بتزايد أعداد المشاركين عامًا بعد عام مما يعكس اهتمام الأجيال الجديدة بحفظ القرآن وتعاليمه.

 

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