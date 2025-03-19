وكيل الأزهر الشريف في "حصة قراءة" على راديو مصر

يستضيف برنامج (حصة قراءة) عقب موجز (1.30) ظهرًا على موجات (راديو مصر 88.7 FM ) غدًا الخميس فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، حيث يتحدث عن عاداته في القراءة منذ الصغر وحفظِه القرآن الكريم في العاشرة من عمره، وتخرجه في كلية الشريعة والقانون عام 1990م بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وكان ترتيبه الأول فعُيِّن مُعيدًا.

كما يبرز “الضويني” عناوين أهم الكتب التي شكَّلت وعيَه وشخصيته، ويتحدث عن طبيعة الكتابة للفقه الإسلامي وضرورة أن يكون لديك إلمام بالقضايا المعاصرة. وما الكتب التي يعاود قراءتها؟ وقصة الكتاب الذي استعاره ولم يُعِدْهُ!!

يوجه “الضويني” أيضًا خلال البرنامج نصيحة للآباء بضرورة الجلوس مع أبنائهم لتجاذب أطراف الحديث لملء الفراغ لديهم. ثم يجيب وكيل الأزهر عن سؤال: لمن سيُهدي مكتبته؟ ولماذا؟ ليؤكد أنه سيُهديها لطلاب العلم؛ إذ كان الكتاب بالنسبة له عزيزًا وهو في مقتبل عمره، وكان يصل إليه بصعوبة بالغة من حيث الثمن أو من حيث وجود الكتاب ذاته، وبالتالي ما مرَّ به يحاول أن يُذلِّلَه على الشباب المقبلين على أن يكونوا مشاريع علمية.

(حصة قراءة) يقدمه الإذاعي حازم البهواشي خلال شهر رمضان على موجات راديو مصر، ومن بين ضيوفه هذا العام: اللواء بحري عمر عز الدين من أبطال إيلات، والروائي المستشار أشرف العشماوي، والدكتور وسيم السيسي، والشاعر الساخر ياسر قطامش، والفنان أحمد عبد العزيز، والدكتور خالد توفيق أستاذ دراسات الترجمة وعلم اللغة بجامعة القاهرة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير الدكتور ياسر علوي مساعد وزير الخارجية مدير المعهد الدبلوماسي، والإذاعي القدير عمر بطيشة، والإذاعية آمال علام، ومدير التصوير سعيد شيمي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وغيرهم من الشخصيات.

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