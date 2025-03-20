بمليون جنيه ورحلات حج وعمرة، محافظ الوادي الجديد يكرم حفظة القرآن الكريم (صور)

كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في تقليدٍ تحرص عليه المحافظة في شهر رمضان الكريم، حفظة القرآن الكريم بالمسابقة القرآنية الكبرى التي أطلقتها المحافظة تحت إشراف مديرية الأوقاف، بحضور الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، ولفيفٍ من القيادات التنفيذية.

وأعلن محافظ الوادي الجديد، أنه تم تكريم الفائزين بمركزي الداخلة وبلاط وجار استكمال تكريم حملة كتاب الله الكريم على مستوى مراكز المحافظة، موضحًا أن هذا العام يتم تكريم حفظة القرآن الكريم لأول مرة بـ 4 رحلات حج و4 رحلات عمرة مهداة من المحافظة بالاقتراع بين الفائزين، بالإضافة لمليون جنيه موزعة بين الأفراد الفائزين وفقًا لمستوى الحفظ، مهنئًا الجميع وراجيًا أن يدوم القرآن لهم نبراسًا ونورًا.

واجتاز المسابقة 1217 حافظ وحافظة لكتاب الله بمراكز المحافظة الخمسة بمستويات المسابقة المختلفة بالإضافة إلى 8 من الأسر القرآنية وذلك من إجمالي 1570 متقدم للمسابقة.

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