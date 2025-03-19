شاب يسأل: لو بابا قاسي عليا.. لازم أحبه؟ وعلي جمعة: "ما ينفعش تكره أبوك حتى لو ملحد"

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية الأسرة والمجتمع.

الأب قاسٍ، هل أكرهه؟

وتساءل شاب: لو الأب قاسي على الابن، يفضل يحبه، وللا يكرهه؟

وأجاب علي جمعة: مش هاتعرف تكره أبوك.. حتى لو كان مشرك، لو كان ملحد، لازم تحبه.. ربنا، سبحانه وتعالى، لم يأمرنا بأن نكره آباءنا.. أبوك سبب وجودك.. ولو هو قاسي عليك، ليه؟! طبيعته كدة، إنه حازم.. الشاعر بيقول: "من شدة الحزْمِ.. لا من شدة الحُزُمِ".. يعني فيه ناس انت تفتكر إن دي قسوة.. الضبط والربط والحزم، لكن دي مش قسوة دي إدارة، ندير بها شأن البيت والأولاد.. عايزك تبقى أحسن واحد في الدنيا، وانت عايز تلعب.. طبيعتك كدة..افرض كدة، وافرض إنه مش كدة.. افرض إنه قلسي لأنه منشغل.. جاد، لكن حاد.. إما أنك مقصر فعلا، وهو لاقاسي ولا حاجة، أو هو منشغل ومهموم علشان يربيك ويعيشك.. مش فاضي لجزء الرفق، والدلع، والطبطبة.

وقال: إيه علاقة ده بأنك ما تحبهوش، ده انت لازم تحبه: "وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا".. حاضر يا بابا، حاضر يا ماما.. اعملي كوباية شاي.. هات لي كوباية ماء.. ناولني كذا.. حاضر.. انزل اشتري حاجة.. مفيش أفّ.. كله عليا، كله على راسي.. ممكن ده يكون ما بيحصلش عندك، لكن بيحصل في أماكن أخرى.. احنا بنتكلم للناس كلها.

نحاول أن نفهم القضية

واضاف: انت فجرت قضية معينة كل الناس بتشكي منها.. بنحاول نفهم القضية ماشية ازاي.. بنحاول نشوف حالة الأب، وحالة الابن.. في حالة الابن 20 حالة منهم انت.. بس انت مش كل الـ20.. وهو 20 حالة بتسبب الشعور بالقسوة، لكن هو مش كل الـ20.. مش بتكلم عنك إنت بالذات، انت يمكن أبوك مدلعك، ومش قاسي أصلا.. لكن احنا بنناقش.. بنسميه في العلم "التجريد".. هو بيسأل قضية يمكن مش ضروري يكون متلبس بيها.

وتابع: مش انت صاحب القضية دي، انت بتفجر القضية وبنعالجها، وبنناقشها، ونفهمها بأعماقها المختلفة.. فالقسوة نسبية.. انت شايفها ويمكن هو مش شايفها قسوة، ولا حد يشوفها قسوة كمان.. أصله زعق لي.. طيب، ماشي so what.. وبناء عليه، إيه اللي هايترتب على كدة؟!! ما هو إنسان، ممكن يزعقل لك.. لا، مازعقليش.. بيتعامل معايا بالعقوبة.. يمنعني من المصروف.. من الخروج، من أصحابي.. من الموبايل.

وقاطعه الطالب قائلا: هو اتسحب مني التليفون كدة وخلاص.. غلطت أو ما غلطتش.

وكان رد المفتي الأسبق: هنا بقى حكاية النسبية.. يعني أنا فاكر روحي ما غلطتش، وأنا غلطت.. ازاي؟!! أنا قاعد شغال على الموبايل، في الجيمز، قاعد ألعب جيمز.. ما هو ده هياخد من وقت المذاكرة.. أنا عايز أعمل اللي أنا عايزه.. ما هو ده غلط.. ثانيا: عينك هاتتعب، وطبيب العيون قال لك: ما تبصش كتير للشاشة.. ثالثا: انت بتتفرج على إيه؟ وبتلعب إيه؟ الحوت الأزرق والموت المحقق.. ده غلط.

الحل في المناقشة الهادئة

واستطرد الشيخ علي جمعة، قائلا: ما أصحابي كلهم بيلعبوها، اشمعنى أنا؟!! وجهات النظر بتختلف، الأب والأم من الخبرة بتاعتهم، طول السنين اللي عاشوها أكتر منك بيقولوا إن ده غلط ومش قادرين يسكتوا، ولهم حق؛ لأنهم عايزين ينقلوا لك الخبرة علشان بعد كدة ما تقولهمش: ليه ما قلتوليش؟ ليه ما علمتونيش.. مش لازم كنتم لأنكم بتحبوني، تدوني الخبرة بتاعتكم؟ وهو بيعاقب مفيش حد.. ما شفناش في حياتنا حد عايز يعاقب أولاده عمال على بطال، من غير أي غلط.. الكلام ده ضد الفطرة.. أبوك وامك بحبوك، وعايزن يراضوك.. حضرتك بتقول اللي باعمله مش غلط، يبقى اتعاقبت ليه؟!! مش غلط خالص انك تعمل اللي هما فاكرينه غلط؟!! طيب نعمل إيه؟ نقعد نتناقش: قل له يا بابا، وقل لها يا ماما، لو سمحتوا إحنا عايزين نفهم، بالأدب والسياسة.. أنتم منعتوني من الوضع الفلاني.. أنا ما غلطتش بتعاقبوني ليه؟!

واضاف: هاتسمع من أبوك ومن أمك إذا ما عيطوش.. لو كانوا عملوها فعلا أو أخطأوا في فهم التصرفات بتاعتك، وبعدين اتضح لهم إنك مش كدة، هايعيطوا لأنهم بيحبوك، فالمناقشة اللي هاتخرجنا من الحكاية دي، وبعد المناقشة يتضح الحال، ويهدا البال، وربنا يصلح الحال. في العلاقة بيننا وبين أبونا وأمنا، هي علاقة ودية ورحمة وبر وجمال.. مش علاقة خناقة وحقي وحقك.. دي الحكاية أكبر من كدة.

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