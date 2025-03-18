أزمة نفسية تدفع شابًا لإشعال النار في نفسه بالفيوم

اقدم شاب من منطقة علواية سعادة بحي الصوفي بدائرة مركز شرطة ثان الفيوم على الانتخار بإشعال النار في نفسه، بسبب مروره بأزمة نفسية، وتم نقله إلى مستشفي الفيوم العام في حالة خطرة.

تفاصيل إشعال شاب النار في نفسه

وكان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود اشارة من إدارة شرطة النجدة بمحاولة انتحار شاب بعلوية سعادة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت قوة من القسم إلى موقع البلاغ، وتبين أن " محمد.ع.م.س " 26 يعاني من حالة نفسية سيئة، لمرور بضائقة مالية، سكب على جسده مادة سريعة الاشتعال، ثم أشعل النار في نفسه، وهرع الأهالي لمحاولة إنقاذه، وتم نقله على قيد الحياة إلى قسم الحروق بمستشفي الفيوم العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بحروق بالوجه والرقبة من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 12%

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الفيوم، وتم العرض علي النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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