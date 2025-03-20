مساعد الرئيس الروسي يعلن موعد مباحثات الرياض مع الولايات المتحدة

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن المفاوضات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة ستجرى في الرياض في 24 مارس.

مدير جهاز الأمن الفيدرالي

وتابع أوشاكوف: “اتفقنا مع والتز على أن تُجرى مشاورات ثنائية بهذا الشأن من قبل خبراء يعيّنهم الرئيسان. وستُعقد هذه المشاورات يوم الاثنين 24 مارس في الرياض، حيث سيكون الجانب الروسي ممثلا من طرف رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدولية جريجوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرجي بيسيدا”.

المفاوضين يتمتعان بدراية كبيرة بالقضايا الدولية

كما أكد أن “هذين المفاوضين يتمتعان بخبرة حقيقية، ولديهما دراية كبيرة بالقضايا الدولية”.

المفاوضات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض

كما أعرب مساعد الرئيس الروسي عن أمله بأن تكون المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة في الرياض مثمرة.

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