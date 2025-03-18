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خارج الحدود

روسيا: الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين يثير قلق الكرملين

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين "دميتري بيسكوف أن الرئيسين بوتين وترامب سيناقشان القضايا التي لا تزال دون حل والمتعلقة بتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والتسوية في أوكرانيا.

الكرملين يراقب الوضع في غزة

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الكرملين يراقب الوضع في غزة بعد الغارات الإسرائيلية وينتظر العودة إلى مسار السلام.

وأشار بيسكوف في تصريحاته إلى أن الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين يثير قلق الكرملين.

 المفاوضات مع الولايات المتحدة

وختم:  الكرملين لا يربط موعد الرسالة التي يوجهها بوتين بنتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة ولا علاقة لها بالظروف الخارجية.

جدير بالذكر أن مصر أعربت عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠٢٥ والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٠٠ فلسطينى حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار ويعد تصعيدًا خطيرًا ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

 وأعربت مصر مجددًا خلال بيان لوزارة الخارجية والهجرة، عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار.

التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة لسلسلة متجددة من العنف والعنف المضاد، كما طالبت الأطراف بضبط النفس وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لاطلاق النار.

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