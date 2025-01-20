السودان ينتصر، الدعم السريع تنسحب من بحري الخرطوم والجيش يقترب من سلاح الإشارة (فيديو)
السودان ينتصر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو يظهر تقدم الجيش السوداني بشكل كبير نحو مدينة الخرطوم بحري، واقترابه من السيطرة على وسط الخرطوم، وتقدمها نحو منطقة سلاح الإشارة بحري، بالتزامن من إنسحاب مليشيا الدعم السريع من هذه المناطق وإعلان هزيمتهم فيها.
الجيش السوداني يحرز تقدما على مليشيا الدعم السريع
كما أظهرت مقاطع الفيديو فرحة الجيش السوداني بالدخول إلى المناطق المحررة في الخرطوم من مليشيا الدعم السريع، ودخولهم مرددين "الله أكبر"
ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "السودان ينتصر"، بثوا من خلاله مشاهد اقتراب الجيش السوداني من منطقة سلاح الإشارة بحري، واقترابهم من تحرير الخرطوم بحري وعدد من المناطق التي تقع في قبضة مليشا الدعم السريع، التي مُنيت بعده هزائم وخسائر على يد الجيش السوداني، وأدت لانسحابهم من بعض المناطق وخاصة في الخرطوم، حيث يتقدم الجيش السوداني نحو محور الخرطوم بحري.
ونقل موقع صحيفة "الشرق" السودانية عن مصادر عسكرية ميدانية تؤكد تقدم القوات المسلحة السودانية نحو مقر سلاح الإشارة في الخرطوم بحري، مع قصف مكثف بالطيران الحربي التابع للجيش السوداني.
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع
وذكرت تنسيقية لجان مقاومة محلية (كرري) أن “القوات المسلحة السودانية أحرزت تقدمًا في المناطق السكنية بحي شمبات الأراضي، ونجحت في فرض السيطرة على مربع 3 السكني، وقلصت المسافة بين قواتها ومقر سلاح الإشارة بنحو كيلو مترين”.
وعبر العديد من النشطاء السودانيين عن سعادتهم بانتصار الجيش السوداني على مليشيا الدعم السريع قائلين: "جماهير شعبنا اليوم هلت البشريات.. بفضل الله تعالى الجيش السوداني يبسط سيطرته على سلاح الاشاره جوا.. سلاح الاشاره ثابت عندك.. السودان ينتصر.. بقي القليل كثفوا الدعاء"
وكشف بعض النشطاء أن هناك اشتباكات عنيفة تدور حاليًا بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في ميدان عقرب والديار القطرية والمنطقة الصناعية، وأن الجيش السوداني يحرز تقدم بخطوات ثابتة نحو مقر سلاح الإشارة.
جدير بالذكر أن الجيش السوداني أحرز تقدم كبير في تحرير مدينة الخرطوم بحري، حيث اقترب من السيطرة على وسطها، حيث انسحبت مليشيا الدعم السريع من عدة مواقع، ومُنيت بهزائم من قبل الجيش السوداني.
عملية عسكرية معقدة للوصول إلى مقر سلاح الإشارة
ويقوم الجيش السوداني حاليًا بعملية عسكرية معقدة للوصول إلى مقر سلاح الإشارة المحاصر، الذي تمت محاصرته في سبتمبر الماضي. وقالت مصادر في مدينة بحري: "إن مليشيا الدعم السريع قامت بسحبت المدفعية الثقيلة والأسلحة المضادة للطائرات من شارع المعونة والأحياء بوسط بحري المزاد، الختمية، وحلة خوجلي"، التي كانت تقصف بها الأحياء ومقر سلاح الإشارة؛ حسبما ذكرت صحيفة " سودان تربيون".
وأكد عدد من سكان بحري الخرطوم "أنهم شاهدوا أرتال مشاة من ميليشيا الدعم السريع تتجه نحو منطقة الحاج يوسف وشرق النيل على شارع الهواء المار بالمنطقة الصناعية، ووصلت إلى منطقة المايقوما، والشقلة، ومحطة 24، وأن مليشيا الدعم السريع في سلاح المظلات سابقًا، أمرت المنتمين لها بالانسحاب من أحياء بحري والتوجه إلى شرق النيل.
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