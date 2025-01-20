السودان ينتصر، الدعم السريع تنسحب من بحري الخرطوم والجيش يقترب من سلاح الإشارة (فيديو)

السودان ينتصر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من مقاطع الفيديو يظهر تقدم الجيش السوداني بشكل كبير نحو مدينة الخرطوم بحري، واقترابه من السيطرة على وسط الخرطوم، وتقدمها نحو منطقة سلاح الإشارة بحري، بالتزامن من إنسحاب مليشيا الدعم السريع من هذه المناطق وإعلان هزيمتهم فيها.

الجيش السوداني يحرز تقدما على مليشيا الدعم السريع

كما أظهرت مقاطع الفيديو فرحة الجيش السوداني بالدخول إلى المناطق المحررة في الخرطوم من مليشيا الدعم السريع، ودخولهم مرددين "الله أكبر"

كل القوة سلاح الإشارة جوه.. ثبت الله الأقدام وسدد الرمي، دعواتكم لأبطال القوات المسلحة#السودان #السودان_ينتصر pic.twitter.com/yQ1epMKh7N — Sudan News (@Sudan_tweet) January 20, 2025

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "السودان ينتصر"، بثوا من خلاله مشاهد اقتراب الجيش السوداني من منطقة سلاح الإشارة بحري، واقترابهم من تحرير الخرطوم بحري وعدد من المناطق التي تقع في قبضة مليشا الدعم السريع، التي مُنيت بعده هزائم وخسائر على يد الجيش السوداني، وأدت لانسحابهم من بعض المناطق وخاصة في الخرطوم، حيث يتقدم الجيش السوداني نحو محور الخرطوم بحري.

ونقل موقع صحيفة "الشرق" السودانية عن مصادر عسكرية ميدانية تؤكد تقدم القوات المسلحة السودانية نحو مقر سلاح الإشارة في الخرطوم بحري، مع قصف مكثف بالطيران الحربي التابع للجيش السوداني.

شمبات ميدان السلام ✌️

الطريق الي سلاح الاشارة 🇸🇩✊🏽

بحول الله وقوته ننتصر... 🔥🇸🇩✌️#قشـــــــم_فوق 😎✌️🦅🦅 pic.twitter.com/mqVa0LXbmZ — 🅚🅐🅜🅐🅛 (@kamalgoga) January 19, 2025

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع

وذكرت تنسيقية لجان مقاومة محلية (كرري) أن “القوات المسلحة السودانية أحرزت تقدمًا في المناطق السكنية بحي شمبات الأراضي، ونجحت في فرض السيطرة على مربع 3 السكني، وقلصت المسافة بين قواتها ومقر سلاح الإشارة بنحو كيلو مترين”.

أبراج البشير في الخرطوم بحري.. اقتراب القوات لسلاح الإشارة

نصر من الله وفتح قريب إن شاء الله #السودان #السودان_ينتصر pic.twitter.com/j9PzAApRVf — Sudan News (@Sudan_tweet) January 19, 2025

وعبر العديد من النشطاء السودانيين عن سعادتهم بانتصار الجيش السوداني على مليشيا الدعم السريع قائلين: "جماهير شعبنا اليوم هلت البشريات.. بفضل الله تعالى الجيش السوداني يبسط سيطرته على سلاح الاشاره جوا.. سلاح الاشاره ثابت عندك.. السودان ينتصر.. بقي القليل كثفوا الدعاء"

الجيش السوداني يبسط سيطرته على ضاحية الصافية ويقترب جدا من سلاح الإشارة ببحري



نصر من الله وفتح قريب #الطريق_الى_الخرطوم pic.twitter.com/bl7N7LbpK5 — محمد عز (@zan_ezz) January 19, 2025

وكشف بعض النشطاء أن هناك اشتباكات عنيفة تدور حاليًا بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في ميدان عقرب والديار القطرية والمنطقة الصناعية، وأن الجيش السوداني يحرز تقدم بخطوات ثابتة نحو مقر سلاح الإشارة.

جدير بالذكر أن الجيش السوداني أحرز تقدم كبير في تحرير مدينة الخرطوم بحري، حيث اقترب من السيطرة على وسطها، حيث انسحبت مليشيا الدعم السريع من عدة مواقع، ومُنيت بهزائم من قبل الجيش السوداني.

عملية عسكرية معقدة للوصول إلى مقر سلاح الإشارة

ويقوم الجيش السوداني حاليًا بعملية عسكرية معقدة للوصول إلى مقر سلاح الإشارة المحاصر، الذي تمت محاصرته في سبتمبر الماضي. وقالت مصادر في مدينة بحري: "إن مليشيا الدعم السريع قامت بسحبت المدفعية الثقيلة والأسلحة المضادة للطائرات من شارع المعونة والأحياء بوسط بحري المزاد، الختمية، وحلة خوجلي"، التي كانت تقصف بها الأحياء ومقر سلاح الإشارة؛ حسبما ذكرت صحيفة " سودان تربيون".

#جماهير_شعبنا اليوم هلت البشريات

أبشروا وأستبشروا… بفضل الله تعالى 🇸🇩💚



طوفان إقتلاع ومسح مليشيا الجنجويد

من الخرطوم وكل السودان

قادم وقريب جدا بحول الله وقوته #سلاح_الاشاره

إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبًا قريبا #من_ياتو_ناحيه #معركة_الكرامة_ضد_آل_دقلو #جيش_واحد_شعب_واحد pic.twitter.com/Wx9LH839xA — AMIN🔑 (@AMINHASSANCA) January 20, 2025

وأكد عدد من سكان بحري الخرطوم "أنهم شاهدوا أرتال مشاة من ميليشيا الدعم السريع تتجه نحو منطقة الحاج يوسف وشرق النيل على شارع الهواء المار بالمنطقة الصناعية، ووصلت إلى منطقة المايقوما، والشقلة، ومحطة 24، وأن مليشيا الدعم السريع في سلاح المظلات سابقًا، أمرت المنتمين لها بالانسحاب من أحياء بحري والتوجه إلى شرق النيل.



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