خطوة على الطريق الصحيح!

كثيرًا ما دعوت إلى ضرورة عودة الدولة للإنتاج الدرامي والسينمائي، حفاظًا على العقل والوجدان المصري من التشويه والتجريف والانحراف الذي أصاب الدراما والسينما، منذ ترك الأمر للقطاع الخاص الذي يعمل بمنطق أن ناقل الكفر ليس بكافر، بمعنى أن تسليط الضوء على سلبيات المجتمع وعوراته ليس عيبًا، وهو ما قادنا لأعمال تفتقد أدنى مقومات الجودة الفنية وتنطوي على أعلى درجات الرداءة والإسفاف والانحلال..

وهو ما تنبهت له الدولة أخيرًا وبادرت لاتخاذ خطوات إيجابية لاستعادة زمام المبادرة والعودة لصياغة العقل والوعي المصري بأعمال وطنية، سنرى باكورتها قريبًا في مسلسل طلعت حرب، الذي استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مؤلفه الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، واتفقا بالفعل علي بدء العمل قريبًا، والإعداد لعرض المسلسل في شهر رمضان 2026.



وحسنًا فعل المسلماني حين التقى بعبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي واتفقا علي عودة قطاع الإنتاج بالوطنية للإعلام للعمل من جديد، بالشراكة مع المدينة، التي تعد الهيئة المالك الأكبر لها.



ولم يكتفِ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالدفع نحو إنتاج المسلسل، وإنما بادر أيضًا لعقد مؤتمر مستقبل الدراما في مصر، استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم في صناعة الدراما والسينما، وضرورة مواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.

لا شك أننا في حاجة لتصحيح مسار الإعلام ليلعب دوره الحق في الارتقاء بالمجتمع وتعزيز الهوية الوطنية، عبر تقديم محتوى إعلامي يعكس القيم المجتمعية الإيجابية ويسهم في تشكيل وعي مستنير.

ونرجو أن توفق مساعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي بدأتها بالفعل بتشكيل لجنة متخصصة للمحتوى، تتولى وضع خطط وبرامج للإنتاج الدرامي والإعلامي، إلى جانب متابعة ورصد الأعمال المنتَجة من الشركة بهدف تحقيق رؤية واضحة للإنتاج قائمة على تحليل دقيق للواقع.

نحن في حاجة ماسة لمراجعة شاملة للأعمال المقدمة، لتقييم نقاط القوة والضعف، وصولا إلى توصيات مدروسة تضمن توافق المحتوى مع الأهداف الوطنية والتوعوية، بما يسهم في التطوير المستدام للمشهد الإعلامي المصري.

تطوير المحتوى الإعلامي مطلب ضروري لتحقيق التوازن بين الإبداع والمسئولية الاجتماعية، وتطلعات الجمهور المصري لرؤية أعمال تعكس القيم المجتمعية الإيجابية، وتسهم في بناء وعي متوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة..

ولسنا في حاجة لإثبات أن الجمهور متعطش للجودة والجدية والمصداقية في الدراما والإعلام، ولعل ما حققته قطايف سامح حسين وما أحدثته من تأثير ونسب مشاهدات عالية وإشادة من رئيس الدولة وتكريم من بعض أجهزتها دليل لا يقبل التشكيك على تهافت مبدأ "الجمهور عاوز كده"، فليس كل ما يطلبه المشاهدون ينفعهم أو يفيدهم أو يقدم ما يصلح به شأنهم أو مجتمعهم.. فلا يبقى إلا ما ينفع الناس.

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