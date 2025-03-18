الثلاثاء 18 مارس 2025
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الرئيس وقطايف سامح حسين!

ما فعلته قطايف سامح حسين ليس لها سوى تفسير واحد عندي أنه مهما علا بناء التفاهة والسطحية فإن قطرات ماء من الجدية كفيلة بهدم هذا البناء الهش الذي يشبه بيت الرمل، وصدق الله تعالى إذ يقول (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ).


لقد نجح سامح حسين في إثبات تهافت نظرية ما يطلبه المشاهدون أو الناس عايزة كده، ومثل هذا النجاح وجد صداه في إقبال الناس على برنامج قطايف الذي لا تتجاوز مدة الحلقة فيه ٧ دقائق، حتى صار ملء السمع والبصر.. 

فقد أعاد للمحتوى الهادف قيمته فرفعه الجمهور فوق الأعناق، حتى أن  الرئيس السيسي أشاد ببرنامج قطايف الذي يقدمه الفنان سامح حسين وتبادل معه الحديث -خلال حفل إفطار القوات المسلحة مساء أمس- مؤكدا على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة.
 

الرئيس مازح الفنان قائلا: أين القطايف؟ في إشارة لبرنامجه الذي يقدمه ويحمل اسم قطايف.. كما استقبل وزير الأوقاف أسامة الأزهري، الفنان سامح حسين تكريما وتقديرًا لعطائه الفني المتميز، وما قدَّمه من محتوى هادف وناجح من خلال برنامجه الذي يُذاع في شهر رمضان، والذي أثَّر تأثيرًا كبيرًا في وجدان المصريين، ولامس قلوبهم.


الأمر الذي يجعلنا نتساءل: أليس هذا دليلا على تعطش المصريين لمثل ذلك المحتوى الهادف الذي يحمل رسائل تربوية، وأخلاقية، وإنسانية سامية، تُسهم في بناء الوعي، وتعزيز القيم المجتمعية النبيلة؟!


أليس صعود تجربة قطايف، لتتصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويصبح البرنامج هو الأشهر والأنجح بين الجمهور دليلا على أن ذائقة المصريين بخير رغم سيل التفاهة والمحتوى الدرامي الغث الذي ينهال عليهم عبر نحو 35 مسلسلا في رمضان وحده؟!

 

تكريم بطعم الموت!

سامح حسين أم مقالب رامز؟! (2)


تجربة سامح حسين درس بليغ لكل صناع الهيافة والسطحية وبرامج المقالب والدعاية الفجة والمنظرة وإلهاء الناس عن أولويات الوقت وقيمنا الأصيلة بأنه لا يصح إلا الصحيح.. 

وأن النجاح الحقيقي شهادة يمنحها الجمهور لمن يصدق ويتحرى الصدق في عمله، ويبتغى وجه الله فيما يقدم للناس من محتوى سوف يسأله الله عنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعمل سديد يبنى الوعي ويغرس الفضائل في النفوس لبناء مستقبل أكثر إشراقا وأحسن خلقا وقيما.. فهل وصلت رسالة سامح حسين لمن يعنيه الأمر؟!

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