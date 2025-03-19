أهل المروءة!

في حياتنا أناس لا تجدهم إلاّ في مواطن الخير وجبر الخواطر وصنائع المعروف، ترى الخير في أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم.. أولئك الذين يؤمنون بأنّ الحياة رحلة، ولا يبقى منها إلا كرم الأخلاق وحُسن التعامل، والأثر الطيّب..

هؤلاء حببهم الله في الخير وحبب الخير إليهم.. يسعدون بالعطاء.. ويفرحون إذا قصدهم الناس لقضاء حوائجهم.. وهنالك أُناس قلوبهم سوداء، يستطيعون التقلب وترك كل شيء.



المحبة بالنسبة لهم كذبة والعشرة تنمحي ويضيع أثرها عند أول خلاف، يحملون صفة من النفاق، إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا ائتمنوا خانوا وإذا خاصموا فجروا!



البشر معادن، فلا يعجبك الجمال الظاهر، فالله تعالى قال في المنافقين (وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ)، فليس كل ما يلمع ذهبا، ولا كل من أحببته صفا لك، فهناك من يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب.. لكن الجمال الحقيقي يكمن في الوجوه المطمئنة الصافية التي لا تعرف التلون ولا الحقد ولا الحسد ولا الكراهية.



ولا بأس أن يأسرك الذكي، لكنك لا تشعر بالراحة إلا مع الحنون.. ترضيك روح الفكاهة، لكنك لا تسكن إلا لمن يحسن ضماد جرحك وينير عتمتك.. كل ما يمس الروح هو الأكثر أصالة في النفس.. هو الأبقى والأكثر أمنا.



وهنا نفهم قاعدة أن (الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف). وإذا كانت الطيور على أشكالها تقع فإن الأرواح لأشباهها تسكن وتطمئن وتنجذب، فأحسنوا سكنى القلوب، فإن غذاءها الحب وماؤها الرفق واللين ورسول المحبة كلمة طيبة تفتح مغاليق القلوب!

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