الأربعاء 19 مارس 2025
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أخبار مصر

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

صلاة عيد الفطر المبارك،
صلاة عيد الفطر المبارك، فيتو

تكون مدينة السلوم آخر مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن يؤدى أهالى المدينة صلاة العيد فى تمام 6:35 صباحا.

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

موعد عيد الفطر المبارك 2025

موعد عيد الفطر 2025، أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن شهر رمضان عدته 29 يوما، ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 مارس 2025 وتكون صلاة العيد فى تمام الـ6:13 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى.

وفيما يلي مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:13

الجيزة: 6:12

الاسكندرية: 6:16

بورسعيد:6:07

السويس: 6:07

العريش:6:01

الطور:6:03

سانت كاترين:6:01

طابا: 5:57

شرم الشيخ: 6:00

دمنهور: 6:14

طنطا:6:12

المنصورة:6:11

الزقازيق:6:10

بنها:6:12

شبين الكوم: 6:13

كفر الشيخ:6:13

الفيوم: 6:14

بنى سويف: 6:13

المنيا: 6:14

أسيوط:6:13

سوهاج:6:11

قنا:6:07

أسوان:6:07

أبو سمبل: 6:13

مرسى مطروح:6:27

الغردقة: 6:03

الخارجة: 6:17

الإسماعيلية:6:07

دمياط: 6:09

السلوم:6:35

نوبيع: 5:59

حلايب: 5:53

شلاتين: 5:57

ويرفع أذان المغرب فى 29 رمضان وهو آخر أيام  الشهر الكريم فى تمام 6:12 مساء.

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