زعل الرئيس.. وإسناد الدراما لغير أهلها

هل كان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتمتع بصلاحيات دستورية واسعة، في حاجة إلى أن يظهر رئيس الجمهورية استياءه حتى يبادر رئيس الحكومة إلى تشكيل لجان لمراجعة ما يقدم وما سيقدم على شاشات التلفزيون بعد أن أصبح في بيوتنا أعمال درامية تعلم الناس الانحطاط والسفاهة وأقذر الألفاظ وشم المخدرات وزنا المحارم؟!



لماذا ينتظر أي وزير، أو رئيس حكومة توجيهات الرئيس؟ ألست ترى؟ ألست تتابع غضب الرأي العام مما يقدم للعالم العربي عن مصر وكيف صارت أحوالها، مستنقعا للمخدرات والمؤامرات والبلطجة؟

السؤالان أطرحهما نيابة عن الناس الذين تعجبوا من سرعة قرار الدكتور مدبولي لتشكيل لجان تضم كبار الكتاب والمؤلفين والمخرجين، والفنانين المحترمين، لأننا عندنا الآن عدد كبير من الأعمال الفنية التى يغيب بها وعي الشعب وتعلم النشء والصبية والشباب الضرب والعنف والهروب من البيوت.. ستضم اللجنة أيضا أساتذة علم الاجتماع والإعلام، وكبار المنتجين المحترمين، وأؤكد على المحترمين الجادين..



لو لم يظهر الرئيس استياءه الحذر، وكان، في الحقيقة، يتحسس مفرداته حتى لا يزعل أحد على حد قوله، ما بادر مسئول إلى معالجة الأمر ومراجعة القرف الدرامي في شهر رمضان.. مناسبة سنوية دينية صارت سوقا لعرض السفالات..



لن أحدد أسماء مخرجين باتوا عند الرأي العام علامة مسجلة على الانحطاط والسوقية، وهبطوا بفنانين وفنانات إلى مواسير صرف القاهرة، بما لقنهم من مفردات وأداء هيستيري، وجعلهم شلق بكل معنى الكلمة!



على كل حال، حمدا لله أن الرئيس قال، وأن رئيس الحكومة سيفعل، لكن الأهم جدا أن يتم بالفعل الاستماع الجيد لخبرات الكبار فنا وعلما ووطنية، وأن يؤخذ فعلا وصدقا بما يوصون به، والأهم استعادة كبار مؤلفينا من بيوت الحسرة والأنين، ركنوهم عمدا وجهلا، لافساح المجال أمام السوقية والشعبوية.



الدراما السينمائية، والتليفزيونية هي في الأساس مؤلف ومخرج ومنتج.. المؤلف يضع النص وفق منظومة الضمير العام، والقواعد المعمول بها فنيا ورقابيا، والمخرج مطلق اليد في إختيار طاقم العمل الفنى، هو من يختار الممثلين، وليس الوضع المعكوس حاليا، ممثل نجم يستكتب ورشة، أو كاتبا يقبل التوجيهات والصياغات، بل ويختار المخرج الذي ينحنى له!



هذا هو الوضع الحالي، نجم ونص تفصيل وسمكرة، وديكورات لا هي بيوتنا ولا هي شوارعنا ولا هي أحياؤنا الشعبية، ولا الناس في الأحياء الشعبية هم خريجو السجون ومدارس الاجرام التى فتحها بعض المخرجين علي مصراعيها!



الدراما التلفزيونية علي وجه أخص أمن قومي خالص بدون زيادة ولا نقصان، ولا مجال للتشكيك في هذه الحقيقة.. دراما العظيمان أسامه أنور عكاشة، ووحيد حامد، ودراما جلال عبد القوي، ويسرى الجندي، ومحمد صفاء عامر ومجدي صابر، ومحمد عيد، وكرم النجار وأمينة الصاوى..

مع كبار المخرجين المبدعين المخرج الكبير محمد فاضل أمد الله في عمره، وملك الفيديو المبدع مجدي أبو عميرة، والراحل المبدع اسماعيل عبد الحافظ ويحيى العلمى والمبدعتان الرائعتان انعام محمد على ورباب حسين والمخرج الكبير أحمد صقر وغيرهم وغيرهم ممن صنعوا وعي الشعب المصري في كل مراحل نضاله وأزماته وتحديات الداخل والخارج وأسعدوه وأمتعوه وعلموه..

ولم يكونوا أبدا فصيلا في كتائب هدم القيم والأخلاق وتفكيك البيت المصري وتشويه صورة المصريين، أولئك الذين جعلوا رجال البيوت شمامين، ومستهترين وسكان بارات وخمارات وغرز الحشيش.. كما جعلوا كل رجل أعمال مزدوج الشخصية، بزنس في النهار وزير نساء في الليل، ومعظم الأغنياء تجار عملة وسلاح وتهريب ومواد مصنعة للتخدير..



ترك الحبل علي الغارب، وركن الكفاءات، من مخرجين كبار وكتاب كبار وممثلين كبار، هو جريمة أدت إلي الموقف الظلامي الذي نعانيه.. إسناد الأمر لغير أهله هو السر وهو السبب، لأن غير المتخصص يعتمد علي من يدله ويرشده، والأخير يجلب عماله وشلته..



معظم المسلسلات احتكار بين عشرة ممثلين يتم تدويرهم فيها، وباقي ممثلي مصر في بيوتهم يأكلون الحسرة ويمضغهم السخط.. أعيدو منصب وزير الاعلام، ولو اقتضي الأمر تغيير الدستور، لأنه المايسترو الذي بيده كل الخيوط، الرؤية ومصلحة الوطن والذوق العام، دون إفتئات علي الحرية، لانه لن نتمتع بعمل إبداعي رائع بدون حرية المؤلف والمخرج والمنتج..



ما نراه الآن ليس حرية بل فوضى ومحاضرات تفصيلية في الردح. والتقصع والعنف والخروج علي البيت والعائلة.. ومن يخرج علي بيته وعيلته، يخرج على وطنه.. الفن الردئ الهابط هو كفن لكل قيم الناس ولكل الأخلاق، وتمهيد نيراني متعمد لعملاء الخارج والداخل.

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