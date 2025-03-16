سفر خارجى عميق!

متى تختطف ذاتك من كل ما حولك، تأخذها بعيدا، عميقا، تحت الأرض، سابع سما، داخل سحابة، داخل محارة، داخل وريدك؟ أهو حنين للعزلة؟ أيجوز أن نحن إلى وجع الذات وبكاء الذات على الذات؟ أهو استبداد الذات المسيطرة، تفرض عليك فرض الطاغية بمراجعة المشوار من أوله لآخره؟

يبدو ذلك، كلا ل ايبدو ذلك، الواقع أنك مسحوب، تطفو فوق موجة من موجات البحر الماكر، تغريك بالهدهدة، وتنهيك بالغرق.



لماذا الشجن؟ أهو مقدمة شعور بالرغبة في الذهاب؟ إلى أين إلى أين؟ هناك، إلى هناك، ماذا هناك؟ وأين هناك ذاك؟ لا أعلم، إنما هناك فحسب، هل يذهب أحد إلى الغيب المجهول؟ عجبا، فهل جاء أحد يوما طوعا من الغيب المجهول؟



ترجح ال "هناك" إذن، يبدو ذلك، كلا لا يبدو ذلك، سأترك الموجة تمضى، ولا حاجة بنا إلى عنوان الوصول، فما حاجتك إلى عنوان إقامة فرضية العقاب فيه أعلى من فرضية الثواب، نار في أصل الجحيم؟ أم أنهار من عسل؟

عدم اليقين يعذب، حين تختنق الروح، حين تضج الرأس بركض الذاكرة، صورا في أثر صور، اصواتا تتلوها أصوات، حين ترى ما لا كنت تتوقعه، وتعجب كيف كان ولا كيف يكون ولا كيف مر وأنت بعد مازلت باقيا، ترى وترصد وتصور وتختزن ثم تجتر، ثم تهاجمك كل خزائن الدماغ بما عبأت به الذاكرة، حين يقع لك هذا كله فأنت تتهيأ لطبق عن طبق.



ما أثقل هذا الشعور! كلا، ما ألطف هذا الشعور! كلا ما أسخف هذا الشعور! أتراه دسا من المس؟

كيف الانعتاق من سجن ذات طاغية مستبدة محاسبة لوامة، عاشت ترعي ولم يرعها أحد؟ كيف الانعتاق من نفس أعطت ما حسبته كل ما تملك من حب وحنان، وتلقت الشكر جحودا؟

الجحود، كلمة حروفها كلها جحود، كل حرف في الكلمة جاحد، محفور، صفعة تمرد، حفر نفسه بنفسه ليجسد وجع نكران النعم، نكران العطاء، رفض الاقرار لمنعم أو لمحب بأنه صاحب فضل، هو لم يطلب الاقرار، بل طلب الاحسان جزاء الاحسان، الود لقاء الود، الحس لقاء الحس.



كالبرق تومض الصور فيك، تتخلق مع موسيقاها التصويرية، تزعجك، ممكن، توقظك ممكن تردك لحقب وفترات كرهتها أو احببتها؟ مؤكد مثلما يردنا عطر بعينه ردا إلى ذكرى فمعناها قمعا لأنها ترج القلب وتفطره.



الروح حبيسة والفضاء أكوان الله، حين تهيم في أكوان الله السبع في السماء وإخوان الله السبع تحت السماء، فإنها تنعتق، وتتحرر، وفي اللحظة ذاتها يتداخل في وعيها الغيمى الزمان والمكان.

الآن، الآن يا روح أنت في الزمكان.. اقبعى لترى، انظرى، انظرى؛ فبصرك الآن حديد.

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