اللجان الذبابية

عفوا هو اسم مقرف، ومؤكد غير مناسب لأجواء رمضانية مشبعة بالسمو والارتقاء والبركات، لكنه اسم لا يمكن تغييره، إذ لا وصف لهذه اللجان إلا بأنها ذباب إلكتروني على هيئة عناقيد متفرقة، في المسافات وفي الوجوه، لكنها متحدة في الخضوع للتكليفات.

من واقع المعايشة الطويلة، وربما المتأملة لمحتوى منصات التفسخ الاجتماعي، فيس وإنستا وتوكتوك (!)، يمكن القول إن سلاح اللجان أساسا له هدفان أساسيان، المدح أو القدح، يحببك في شخص، في دولة في سياسة، أو يجندك شيطانا كارها للشخص أو لدولة او قرار معين.

عرفنا اللجان العميلة مع نشطاء السادس من أبريل وصفحات خالد سعيد، وتواكبت مع صفحات التسخين والحشد وبث الكراهية للنظام وقتها لجان مدربة للإخوان.. لا تزال هذه اللجان العميلة تمارس نشاطها بدأب واستمرارية، لأن توقفها يقطع عنها التمويل، وهذه اللجان لا يهمها إلا القبض مقابل هدم البلد، فأي بطن هذا الذى أنجب هذه النوعية من الخونة..

نعرفهم ومع تكرار دعواتهم للتخريب، بل منذ دفعنا الثمن في 25 يناير 2011، صار الشعب يعرف أن هؤلاء لاعلاقة لهم بالوطن ولا تقدمه ولا العيش ولا الحرية ولا الكرامة..

تلك لجان الإخوان نعرفها إذن، لكن الجديد، ما رصدته من حرب ضروس استخدمت فيها كل الألفاظ الدنيئة، فقد شنت أقلام وطنية كثيرة حملة رفض للإعلان الذي فيه صورة اللاعب محمد أبوتريكة، يتصدر الإعلان، وهو صادر ضده قرار بوضعه على قوائم الإرهاب، موصوم بتعاون مع الإرهاب، وضغطت هذه الحملة لإلغاء الإعلان المستفز لأسر الشهداء وبخاصة أننا في شهر الشهادة، رمضان والعاشر منه، ومارس والتاسع منه، يوم الشهيد..

وبغض النظر عن الجليطة وسوء التقدير وغياب الحس السياسي أو حتى الإنساني، فإن معركة رفع الإعلان أو إبقاء الإعلان كانت متداخلة أشبه بطلقات مدفعية متبادلة، خلصت منها بأن هذا اللاعب يتمتع بلجان تدافع عنه، وهذا حقه، وليس بالضرورة هو وراؤها، لكنها تمارس أدنأ الوان الترهيب، بل تستخدم أعراض الأمهات في السباب واتهام الغير بالجهل..

وقد رصدت الكثير من جنونها في الدفاع عنه والهجوم علي خصومه، وتلقيت نصيبي من الهجوم الخبيث الموتور، فتعجبت من حماس مفرط في الدفاع عن شخص هو في جانب وبقية الشعب في جانب أخر، ولا يمكن إغفال أن لجان الإخوان ضالعة في الدفاع عمن ناصرهم في رابعة، ويرونه من جنودهم!

الأحدث في اللجان هو أطرفهم، لجان الفنانين والفنانات، وبعبارة موازية هناك لجان المنصات، لتسويق مسلسل بعينه وهذا طبيعي، لكن لجان الفنانين. ألقت بثقلها لتمرير ممثل أو أحداث أو ربط المشاهد بأعمال النجم، وهذه أيضا مشروعة، لكن هنالك جانبا مضادا لهذا الهدف وهو أن الناس تعرف أن بائع النجم المكروه كذاب، وأن هذه اللجنة ضد الشعور العام..



بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون لجان تسويق المسلسلات ذبابية، لأنها تبيع بضاعتها المشروعة، ولكن اللفظ القاسي حق مستحق لمن يسوقون لبيع الأوطان..

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