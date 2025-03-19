نتنياهو يثير الجدل بتغريدة عن الدولة العميقة

نشر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة عن "الدولة العميقة"، نوه فيها عن دعمه لليمين في إسرائيل والولايات المتحدة.

نتنياهو يتحدث عن الدولة العميقة



وكتب نتنياهو هذه التغريدة مساء الأربعاء حول "الدولة العميقة": "في الولايات المتحدة وإسرائيل، عندما يفوز زعيم قوي من اليمين بالانتخابات، تستغل "الدولة العميقة" اليسارية نظام العدالة بشكل خاطئ لإحباط إرادة الشعب".

وزعم في التغريدة المثيرة للجدل: "ولن ينتصروا لا في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة.. نحن نقف أقوياء معا".

وردًا على نتنياهو، غرد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج من حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية مدعيا: "إن النظام القضائي القوي والمستقل في إسرائيل يشكل أصلا لديمقراطيتنا، ورئيس دولة إسرائيل فخور للغاية به".

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