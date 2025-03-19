أمريكا: نقف إلى جانب إسرائيل وهناك نافذة لتغيير مسار الشرق الأوسط

أكد الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة نقف إلى جانب إسرائيل في كل الظروف، والرئيس دونالد ترامب يريد حلا دائما للصراع.

الخارجية الأمريكية تتحدث عن حل دائم للصراع

وتابعت الخارجية الأمريكية زاعمة، ما أوصلنا إلى الوضع اليوم في غزة هو هجوم 7 أكتوبر، كان أمام حماس عرض كجسر يصلها بالمرحلة الثانية لكنها رفضته.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن ترامب لا يريد يوما أو أسبوعا من السلام في الشرق الأوسط بل حلا دائما، وهناك نافذة لتغيير مسار الأمور في الشرق الأوسط.

خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت فى وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن هناك “خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار” في غزة، لكن الفرصة أمام ذلك تتضاءل بسرعة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية “لا يزال لدينا حاليا خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، من بينهم الأمريكي إيدان ألكسندر. كما ستتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية”، وحمل حماس مسؤولية في عدم تحقيق ذلك.

وأضاف: “الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها تتضاءل بسرعة”.

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