رغم ضغوط الرسوم الجمركية، ترامب يطالب الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، مناقضا بذلك نهج البنك المركزي الأمريكي، في وقت يقيم فيه مسؤولو البنك التكلفة الاقتصادية لسياسة ترامب المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "سيكون من الأفضل كثيرا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مع بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد. افعلوا الصواب، الثاني من أبريل هو يوم التحرير في أمريكا!!!".

موجة جديدة من الرسوم الجمركية

جاء منشور ترامب مساء أمس الأربعاء، في وقت تستعد فيه إدارته للكشف عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية، والتي أشار إليها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنها تضغط على التوقعات.

الفيدرالي يقرر تثبيت سعر الفائدة

أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأمريكية القياسي دون تغيير يوم الأربعاء في اجتماعهم الثاني على التوالي، بالتوافق مع توقعات خبراء الاقتصاد. وقلل باول من أهمية المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد، لكنه أقر بأن حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية كانت عاملا ساهم بالفعل في تضخم أسعار السلع، لكنه قد يكون مؤقتا.

موجة رسوم جمركية جديدة

تستعد إدارة ترمب للإعلان عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل المقبل، إلا أن حدود نطاقها غير واضح.

ووعد ترامب بما يسمى بفرض الرسوم الجمركية "المتبادلة" على بعض الدول على الأقل، رغم أن إدارته لم تحدد على أي دول أو معدل تلك الرسوم، ويتباين رأي كبار مستشاريه الاقتصاديين حول أفضل السبل الخاصة بسياسة الرسوم الجمركية.

يأتي الرفض الشعبي لأسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الذي يحاول فيه البيت الأبيض بقيادة ترامب الترويج لفرض رسوم جمركية أكثر صرامة في ظل صورة اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة، وعدم انخفاض ​​التضخم بالقدر الذي يتمناه المستهلكون الأمريكيون.

وتضغط أسعار الفائدة المرتفعة على سوق الإسكان، كما تميل توقعات الاقتصاديين في الوقت الحالي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

رسائل ترامب المتضاربة

أرسل ترامب رسائل متضاربة بشأن الاحتياطي الفيدرالي وبشكل متكرر، إذ دعا أحيانا إلى تخفيض أسعار الفائدة، ورفض في أحيان أخرى التدخل. وخلال الحملة الانتخابية، تردد في إلى أي مدى يرى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن البيت الأبيض.

صرح ترامب بأنه ينوي السماح لباول، الذي عينه كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، بإكمال ما تبقى له من ولايته، رغم ذلك، وصف قرار باول بخفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي بأنه قرار ذو دوافع سياسية ويهدف إلى دعم الديمقراطيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.