الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بدون تصريح بمنطقة إمبابة

ضبط محل لبيع أجهزة
ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية

ألقت مباحث المصنفات، القبض على صاحب محل لبيع أجهزة" الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون، بمنطقة إمبابة.

ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بدون تصريح بمنطقة إمبابة 
ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بدون تصريح بمنطقة إمبابة 

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم المصنفات
 


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية قيام مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة؛ ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون. 
 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط مالك المحل، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص".

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وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائي.

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