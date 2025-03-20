هل الليلة ليلة القدر؟ 3 علامات ترشحها لهذه المنزلة العظيمة

مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يجتهد المسلمون في تحري ليلة القدر، طمعًا في الحصول على الثواب الجزيل الذي أعده المولى - عز وجل - لعباده في تلك الليلة.

الليالى الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان

ليلة 21 رمضان: تبدأ مع مغرب الخميس 20 رمضان وتنتهي مع فجر الجمعة 21 رمضان.

ليلة 23 رمضان: تبدأ مع مغرب السبت 22 رمضان وتنتهي مع فجر الأحد 23 رمضان.

ليلة 25 رمضان: تبدأ مع مغرب الاثنين 24 رمضان وتنتهي مع فجر الثلاثاء 25 رمضان.

ليلة 27 رمضان: تبدأ مع مغرب الأربعاء 26 رمضان وتنتهي مع فجر الخميس 27 رمضان.

ليلة 29 رمضان: تبدأ مع مغرب الجمعة 28 رمضان وتنتهي مع فجر السبت 29 رمضان.

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه مع مغرب اليوم تبدأ ليلة نرجو أن تكون ليلة القدر، وهي:

• أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان.

• من الليالي العظيمة التي يُرجى فيها القَبول والمغفرة.

• تصادف ليلة الجمعة، وهي من أفضل الليالي عند الله.

الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من رمضان

تعد العشر الأواخر من رمضان فرصة لكل مسلم للتقرب إلى الله وطلب العفو والمغفرة والعتق من النار، كما أنها فرصة لإجابة الدعاء. ومن أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان:



أولا: الاعتكاف، فعن عائشة -رضي الله عنها-: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده). وكان النبي، صلى الله عليه وسلم يداوم على الاعتكاف في هذه الليالي حتى توفى. والاعتكاف هو التفرغ الكامل للعبادة وتزكية للنفس عن الانشغال بغير الطاعات والعبادات أي بالأمور الدنيوية.

ثانيا: التهجد، كثرة التهجد وإحياء الليل كله بما تيسر من صلاة وذكر وقراءة قرآن وتسبيح ودعاء واستغفار. ثم أن قيام الليل وقراءة القرآن الكريم، حيث يتميز قيام الليل بفضله العظيم وخاصةً في العشر الأواخر من شهر رمضان، وقد كان النبي، صلّى الله عليه وسلّم يحث الصحابة على قيام الليل لما له من فضل عظيم في زيادة الحسنات ومغفرة الذنوب والمعاصي ورفع الدرجات وتطهير القلوب ونيل منزلة عظيمة في الدنيا والآخرة. كما يعد شهر رمضان هو أكثر شهر يستحب فيه الإكثار من تلاوة القرآن، وذلك لما له من أهمية كبيرة في مضاعفة الثواب والأجر. عن ابن مسعود، رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مَنْ قَرَأ حَرْفًا مِنْ كِتاب الله فَلَهُ حَسَنَة، والحَسَنَة بِعَشْرِ أمْثَالِها، لا أقول: ألم حَرفٌ، ولكن: ألِفٌ حَرْفٌ، ولاَمٌ حَرْفٌ، ومِيمٌ حَرْفٌ)، وبذلك تتضاعف وتزيد الحسنات عند تلاوة القرآن في شهر رمضان الكريم ولا سيما في الليالي العشر المباركة.



ثالثا: الدعاء، ومن أهم العبادات في العشر الأواخر من رمضان هو عبادة الدعاء. فالدعاء يُمكن أن يُغير القدر خاصةً عند الإلحاح في الطلب والدعاء بيقين بأن الله تعالى سيستجيب في الوقت الذي يراه مناسبًا.



ويستحب لمن أدرك هذه الليالي أن يكثر من قوله: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني).

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