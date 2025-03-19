فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يبحث العديد من المسلمين عن موعد الليالي الوترية لتحرى ليلة القدر، طمعًا في الحصول على الثواب الذي أعده المولى عز وجل لعباده في تلك الليلة.

ومن المقرر أن تكون الليالي الوترية في العشر أيام الأواخر من شهر رمضان 2025 كالتالي:

الليالي الوترية في رمضان 2025

ليلة 21 رمضان، الخميس 20 رمضان 20 مارس.

ليلة 23 رمضان، السبت 22 رمضان 22 مارس.

ليلة 25 رمضان، الاثنين 24 رمضان 24 مارس.

ليلة 27 رمضان، الأربعاء 26 رمضان 26 مارس.

ليلة 29 رمضان، الجمعة 28 رمضان 28 مارس.

دار الإفتاء توضح فضل العبادة في العشر الأواخر من رمضان

من جانبها أوضحت دار الإفتاء أن العشر الأواخر من رمضان هي أيام وليال مباركة لها خصائص كثيرة، وتُعد نفحة ربانية ونقطة انطلاق يجب علينا أن ننتهزها ونعمل العمل الصالح ظاهرًا وباطنًا لعبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس في هذه الأيام.



وأضافت الدار أن العبادة في العشر الأواخر من رمضان أحب إلى الله من غيرها؛ فالله يختصها بجزيل الثواب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحينها وينتظرها ليتقرب فيها إلى الله أكثر ويكثر فيها الذكر والطاعة والعبادة.



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