الخميس 20 مارس 2025
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نشاط ملحوظ في حركة الملاحة بميناء الإسكندرية

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

 انتظمت حركتي التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم العمل على شحن وتفريغ عدد 54 سفينة أبرزهم 38 سفينة بضائع عامة و9 سفن حاويات، كما تم دخول وخروج 25 سفينة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة.

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 وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول  118  ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت
 

كما تم تداول 3320 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1720 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر  1600 حاوية بما يمثل 48.2% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

كما تم دخول عدد 4428 شاحنة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، وتم خروج عدد 4514 شاحنة بإجمالي 8942 شاحنة خلال 24 ساعة، وتم شحن قطار مكون من 25 عربة بحمولة 1625 طن من الغلال متجه إلى بني سويف.

وقد وجه اللواء بحري  أحمد حواش - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

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لميناء الاسكندريه والدخيلة اللواء بحري أحمد حواش بني سويف

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