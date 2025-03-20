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رياضة

تصفيات آسيا للمونديال، أستراليا تتقدم على إندونيسيا بثلاثية في الشوط الأول

أستراليا
أستراليا

تصفيات آسيا للمونديال، تقدم منتخب أستراليا على أندونيسيا 3-0 في الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

أهداف مباراة أستراليا وأندونيسيا

 وأضاع كيفين ديكس لاعب أندونيسيا ضربة جزاء لمنتخب بلاده بالدقيقة الثامنة ثم أحرز أستراليا أول أهداف المباراة من ركلة جزاء عن طريق مارتن بويل بالدقيقة 18 بعد احتسابها عقب العودة لتقنية الفيديو “الفار”، ثم عزز أستراليا تقدمه بالهدف الثاني عن طريق نيشان فيلوبيلاي بالدقيقة 20 ثم عادت أستراليا للتقدم من جديد بالهدف الثالث عن طريق جاكسون إرفين بالدقيقة 34.

 

ويتواجد منتخب أستراليا بالمجموعة الثالثة رفقة اليابان والسعودية والبحرين وإندونيسيا والصين.


نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

 وتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

 

الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.


الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.


الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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