الخميس 20 مارس 2025
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اقتصاد

محمد العريان يكشف توقعات مصير أسعار الفائدة في بنك إنجلترا

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، فيتو

 علق الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، على توقعات أسعار الفائدة الخاص ببنك إنجلترا المركزي، والتي سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات.

وقال العريان في منشور عبر حسابه الرقمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مثل الأمس بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير.

وأوضح الخبير الاقتصادي العالمي، أنه على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، سينصب التركيز أيضا على كيفية وصف البنك لنظرة النمو والتضخم، وخاصة قبل بيان ميزانية الأسبوع المقبل.

 

بنك انجلترا المركزي
بنك إنجلترا المركزي

ترقب الأسواق لقرار بنك انجلترا المركزي

 وتترقب الأسواق قرار بنك إنجلترا، اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.5%، في ظل الضبابية الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها المحتمل على التضخم في المملكة المتحدة.

 

نمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025

 وكان بنك إنجلترا، حذر في اجتماعه الأخير في فبراير من أنه سيتوخى الحذر في قراراته، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025.

كما توقع البنك ارتفاعا مؤقتا في معدل التضخم إلى 3.7%، متجاوزا المستهدف البالغ 2%، وعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وفقا لصناع السياسات في البنك.

يأتي ذلك بعد محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على موقفه بشأن أسعار الفائدة المرجعية، مع إشارته إلى احتمالية إجراء تخفيضات في وقت لاحق من العام.

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2025

بنك إنجلترا يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.75% دون تغيير

وكانت لجنة السياسة الفيدرالية الأمريكية، قررت تثبيت أسعار الفائدة، أمس الأربعاء، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المستقر عليه منذ ديسمبر، وكانت الأسواق تتوقع احتمالا ضئيلا للغاية لأي تغيير في اجتماع السياسة النقدية الذي استمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الجاري.

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