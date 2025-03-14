كل ما تريد معرفته عن "صاحب البصيرة" الشيخ محمد حسن (فيديو)

الشيخ محمد أحمد حسن، المعروف بـ"صاحب البصيرة"، هو طالب أزهري من معهد "أبو قير الثانوي الأزهري" في الإسكندرية. وُلد في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وبدأ حفظ القرآن الكريم في سن الثالثة، وأتمّه في الثامنة من عمره.

لم يكن تألقه في إمامة الصلاة بالجامع الأزهر صدفة فهو حاصل على إجازة القراءات العشرة وحفظ القرآن منذ الصغر، ونشأ في أسرة محبة للقرآن رغم فقده هو وشقيقه وشقيقته نعمة البصر إلا أنهم من ذوي البصيرة القرأنية العالية.

فيتو أجرت بثا مباشر مع صاحب البصيرة محمد حسن داخل منزله بالإسكندرية للتعرف عن قرب بالشاب الذي ملك قلوب المصريين في أول ظهور له.

قال محمد حسن: إن الأسرة ساعدته كثيرا في حفظ القرآن وذلك عن طريق التلقي، قبل أن يتعلم طريقة برايل وحفظ القرآن منذ الصغر، واهتمت والدته بأن يحفظ ويتعلم علوم القرآن مع أشقائه.

لقاء الرئيس

وأضاف صاحب البصيرة أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرتين عند افتتاح بشاير الخير وقرأ أمامه القرآن، والمرة الثانية عندما فاز في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وكان لقاء أبويا كله نصائح مفيدة.

مسجد الحديد والصلب

وأوضح حسن، أن علاقته بمسجد الحديد والصلب غرب الإسكندرية والشيخ مصطفى حسين إمام المسجد، تمثلت في المشاركات في مسابقات القرآن الكريم التي كان ينظمها المسجد وفاز بها عده مرات وكان الشيخ مصطفي يشجعه كثيرا ويفرح بقراءته.

الأزهر الشريف

وأكد صاحب البصيرة، أنه تعلم القرآن على أيدي مشايخ الأزهر الشريف وأتقن القراءات، وفي عام 2023، فاز بالمركز الأول في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم. وفي العام التالي، حصل على المركز الأول في فئة أصحاب الهمم بمسابقة "تحدي القراءة العربي" لعام 2024، متفوقًا على أكثر من 39 ألف مشارك من مختلف الدول العربية.

في تاسع ليالي شهر رمضان المبارك لعام 2025، أمّ المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، قارئًا برواية قنبل عن ابن كثير المكي، ما لاقى تفاعلًا واسعًا وإعجابًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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