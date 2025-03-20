مجلس التعليم والطلاب بجامعة القناة  يتابع سير امتحانات الميدترم (صور)

عقد مجلس التعليم والطلاب بـ جامعة قناة السويس، اجتماعه الدوري لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية وسير امتحانات الميدترم، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء المجلس من ووكلاء الكليات ومديري عموم القطاع.

متابعة امتحانات الميدترم

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على انتظام امتحانات الميدترم داخل جميع كليات الجامعة، مشيدًا بالتزام الكليات بتطبيق معايير الجودة والعدالة في تقييم الطلاب، مع توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن أداء الاختبارات بسلاسة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

موعد اجازة عيد الفطر المبارك

وأشار رئيس جامعة القناة إلى أن الامتحانات مستمرة حتى 27 مارس، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل، بالإضافة إلى إجازات عيد القيامة في 14، 17، و20 أبريل، وذلك في إطار حرص الجامعة على تهيئة الظروف المناسبة للطلاب خلال هذه الفترة.



من جانبه، قدم الدكتور محمد عبد النعيم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الكليات في تنظيم امتحانات الميدترم بالتوازي مع استمرار المحاضرات دون أي تعارض، بما يحقق التوازن بين متطلبات العملية التعليمية وراحة الطلاب.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وأكد "عبد النعيم" أن جامعة قناة السويس تتابع عن كثب أي تحديات قد تواجه الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة.

تحديث المناهج الدراسية

كما تطرق الاجتماع إلى آخر قرارات المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب في جلسته الأخيرة، والتي تتعلق بتحديث المناهج الدراسية، وتطوير نظم التقييم، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.

وشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أهمية مواكبة هذه التحديثات لضمان تقديم مستوى تعليمي متقدم يواكب المعايير الأكاديمية العالمية، ويعزز من قدرة الطلاب على تحقيق التفوق العلمي والمهني.

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين إدارات الكليات المختلفة لضمان تنفيذ القرارات المتخذة بما يخدم مصلحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية بجامعة قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.