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ثقافة وفنون

لام شمسية الحلقة 3، حبس طارق 4 أيام والنيابة تطلب عرض "يوسف" على الطب الشرعي

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 3، شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني، تطورات عديدة، حيث يتعقد موقف "طارق" أحمد السعدني مع استمرار "وسام" محمد شاهين في غيبوبة إثر الجراحة التي خضع لها بعدما ضربة "طارق" ضربة قوية. 

 

مسلسل لام شمسية الحلقة 3

وتأمر النيابة بعد التحقيق مع "طارق" بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة التعدي على "وسام" وإفقاده الوعي. 

وضمن أحداث الحلقة، تحقق النيابة في بلاغ "نيللي" أمينة خليل والذي يتهم "وسام" بالتحرش بالطفل "يوسف" بعد عيد ميلاد الأخير، كما تأمر النيابة بإحضار الطفل "يوسف" للاستماع لأقواله في تحرش وسام به. 

غير أن يوسف لا يتحدث أو يرد على تساؤلات وكيل النيابة، ليخبر أسرته بضرورة عرضه على الطب الشرعي، للوقوف حول حقيقة تعرضه للاعتداء أو هتك العرض من قبل وسام. 

وبسبب مشاجرة بين يوسف وزميل له بالمدرسة، تقرر مديرة المدرسة "والتي هي في نفس الوقت والدة وسام" رفده لمدة أسبوع، كما توافق على إجازة "نيللي" التي تقدمت بها، حيث تعمل في نفس المدرسة أيضا. 

وفي نهاية الحلقة، تصل "هبة" والدة يوسف لمنزل نيللي بعدما تعلم بكل ما جرى وتخبرها أنها ستصطحب نجلها معها ولن تتركه يعيش مع نيللي في منزلها. 

أبطال مسلسل لام شمسية 

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد وعدد من الأطفال، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى. 

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