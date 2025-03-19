لام شمسية الحلقة 4، محمد شاهين يفيق من الغيبوبة والتنازل عن محضري الضرب والتحرش

مسلسل لام شمسية الحلقة 4، تضمنت الحلقة الرابعة من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، العديد من التطورات المهمة في أحداث العمل، حيث يفيق "وسام" محمد شاهين من الغيبوبة، ويعلم ما جرى وتفاصيل البلاغ الذي قدمته "نيللي" أمينة خليل ضده بالتحرش بالطفل "يوسف".

مسلسل لام شمسية الحلقة 4

وفور علمه بما جرى ينهار ولا يصدق ما حدث، فيما تخبره أمه "نادية" بأنها لن تتنازل عن محضر الضرب الذي حررته المستشفى فور وصوله إليها في حالة خطرة.

وتذهب "نيللي" إلى "نادية" في محاولة لإقناعها بالصلح والتنازل عن المحضرين، حتى يخرج "طارق" من الحبس، غير أنها تصر على رأيها وتهددها بأنها سترد على ما فعلته بقوة.

ولكن وبعدما يصبح "وسام" في حالة جيدة يقنع والدته "نادية" بضرورة التنازل حتى يخرج "طارق" صديقه من الحبس، ومن أجل الطفل "يوسف".

ليتم التصالح بين الطرفين والتنازل عن محضر الضرب ومحضر التحرش بالطفل يوسف، ويعود طارق لمنزله ويذهب للاعتذار لنادية والدة وسام ولوسام أيضا وتنتهي الحلقة على ذلك.

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