الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي

حادث تصادم بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم بالقليوبية،فيتو

أصيب شخصان، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية عند مزلقان بلتان اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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إصابة شخصين في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية 
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع في حادث تصادم  سيارة ميكروباص مع دراجة نارية بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية عند مزلقان بلتان اتجاه القاهرة.

انتقلت اجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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الطريق الزراعي حادث تصادم بالطريق الزراعي محافظ القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية

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