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محافظات

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز وأخري أجرة بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

حادث انقلاب انابيب
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو

شهد الطريق  مصر الإسكندرية أمام الزراعي حادثين منفصلين أسفرا عن إصابة 3 أشخاص  الاول عند  قرية كفر الجمال بطوخ،  حيث انقلبت سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز اتجاه بنها  بالقليوبية، والثاني عند قرية دندنا بطوخ حيث انقلبت سيارة أجرة، وتم نقل المصابين إلي مستشفى طوخ العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق،  وتم الدفع بلودر من  مجلس المدينة لتجنيب السيارة من الطريق وإعادة فتح الطريق.

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حادث تصادم علي الطريق الزراعي بالقليوبية 

تلقي اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بلاغا بالحادث تم اخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية بوقوع حادثي تصادم علي الطريق الزراعي، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص  الأول عند  قرية كفر الجمال  بطوخ  انقلاب سيارة محملة بانابيب البوتاجاز اتجاه بنها  بالقليوبية والثاني عند قرية دندنا بطوخ انقلاب سيارة اجرة،وتم الدفع  بلودر من  مجلس المدينة لتجنيب السيارة من الطريق وإعادة فتح الطريق.

 انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز بالقليوبية 

وتبين ان الحادث الأول عبارة عن  انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز اتحاه بنها عند قرية كفر الجمال طوخ  والثاني انقلاب سيارة أجرة وتم نقل المصابين  الي مستشفى طوخ العام واخطرت النيابة فتولت التحقيق 

 واخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب المهندس الفني لفحص السيارة وسؤال المصابين وتم الدفع  بلودر من  مجلس المدينة لتجنيب السيارة من الطريق واعادة فتح الطريق.

حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو
حادث انقلاب انابيب البوتاجاز بالطريق الزراعي،فيتو

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اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص طريق مصر الاسكندرية محافظ القليوبية الطريق الزراعي

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