المشدد 6 سنوات لنجار مسلح لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لنجار مسلح لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة الي جنايات شبرا الخيمة : "محمود.ي.س.ع" ٢٧ سنة - نجار مسلح - ومقيم في شارع صبحى الصعيدي - الأمير - الخصوص - القليوبية، في القضية رقم ١٦٧٦٩ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم - ٣٧٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لانه فى يوم ١١/٨ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا".

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