السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المشدد 6 سنوات لنجار مسلح لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لنجار مسلح لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة الـقليوبية.

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

ضبط نصف طن بلح فاسد في القليوبية

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة الي جنايات شبرا الخيمة : "محمود.ي.س.ع" ٢٧ سنة - نجار مسلح - ومقيم في شارع صبحى الصعيدي - الأمير - الخصوص - القليوبية، في القضية رقم ١٦٧٦٩ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم - ٣٧٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لانه فى يوم ١١/٨ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة الخصوص محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا

مواد متعلقة

ضبط نصف طن بلح فاسد في القليوبية

النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين بتعليم القليوبية إلى المحاكمة التأديبية بسبب تزوير "رصيد الإجازات"

تفحم سيارة بسبب لهو الأطفال بصواريخ رمضان في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع إزالة العمارات المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري

الأكثر قراءة

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

صاحب منزل الأورمان بالدقهلية: محاولة الهدم ليس لها علاقة بالميراث، ونجلتي كلمة السر

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

منوعات

المزيد

رفع الحظر عن أول عملية إعدام باستخدام النيتروجين في ولاية لويزيانا الأمريكية

"أي حد ضهره واجعه يناديني"، كابتن عادل يوفر المساج للمتطوعين في إفطار المطرية 2025 (فيديو)

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن منزلة الرسول عند الله (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في موقعة ذات السلاسل

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

المزيد
الجريدة الرسمية