الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

ضبط المتهمين بإطلاق الكلاب الشرسة على نظيرتها الضالة في الخصوص

ضبط المتهمين بالإتجار
ضبط المتهمين بالإتجار بالكلاب الشرسة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالكلاب الشرسة وإطلاقها على  الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية لاختبار شراستها.

الأمن يضبط المتهمين بالإتجار بالكلاب الشرسة في الخصوص

الأمن يضبط المتهمين بالإتجار بالكلاب الشرسة في الخصوص
الأمن يضبط المتهمين بالإتجار بالكلاب الشرسة في الخصوص

بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو  (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) وتبين قيامهم بالإتجار بالكلاب الشرسة، وقام أحدهم بإطلاق الكلب على أحد الكلاب الضالة المارة بالشارع لإختبار شراسته قبل بيعه.


وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، كما تم بإرشادهم ضبط الكلب الظاهر بمقطع الفيديو وضبط كلبين آخرين بحوزة أحدهم بدون ترخيص "تم تسليمهم للجهات المعنية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة الخصوص وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي

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