الربيع يكشر عن أنيابه في أولى أيامه.. رياح مثيرة للأتربة على الجنوب.. أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. واضطراب حركة الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر

تشهد البلاد تقلبات جوية في أول أيام فصل الربيع والذى يبدأ فلكيا اليوم ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

رياح مثيرة للأتربة وأمطار متوسطة

وحذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم الخميس على البحر الأبيض المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 3: 5 أمتار.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم الخميس على البحر الأحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:4 أمتار.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 16

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 17

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى: 22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية توقعاتها لفصل الربيع والذى يبدأ اليوم الخميس 20 مارس، ويستمر لمدة ثلاثة شهور.

أعلنت هيئة الارصاد الجوية إلى أن توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن ربيع هذا العام يشهد ارتفاع طفيف في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (1: 2) درجة.

وفصل الربيع فصل انتقالى يفصلنا من برودة الشتاء إلى حرارة ورطوبة الصيف ويتسم فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة فى معظم الأحيان.

ويشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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