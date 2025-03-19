الأربعاء 19 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في ربيع 2025 عن معدلاتها الطبيعية

فصل الربيع، فيتو
فصل الربيع، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة تشير إلى أن ربيع هذا العام يشهد ارتفاعا طفيفا في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (1: 2) درجة.

 

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ويبدأ فصل الربيع غدا الخميس 20 مارس، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر

وفصل الربيع فصل انتقالي يفصلنا من برودة الشتاء إلى حرارة ورطوبة الصيف ويتسم فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة في معظم الأحيان.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،وعلى السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية  و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:17

 

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