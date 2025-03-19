الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

طقس أول يوم ربيع، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

 

معتدل نهارا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس

كما يستمر الانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا بالتزامن مع  أول أيام الربيع


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس  ، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،وعلى السواحل الغربية،وعلى السواحل الشرقية  و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحارعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:17

 

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الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس

معتدل نهارا، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

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