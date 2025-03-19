السيطرة على حريق كابينة كهرباء في كرداسة بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل كابينة كهرباء بمنطقة كرداسة دون وقوع أي إصابات.



حريق كابينة كهرباء بكرداسة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كابينة كهرباء بدائرة مركز شرطة كرداسة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق كابينة كهرباء بكرداسة



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.