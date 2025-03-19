الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

السيطرة على حريق كابينة كهرباء في كرداسة بالجيزة

حريق كابينة كهرباء
حريق كابينة كهرباء بكرداسة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل كابينة كهرباء بمنطقة كرداسة دون وقوع أي إصابات.


حريق كابينة كهرباء بكرداسة 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كابينة كهرباء بدائرة مركز شرطة كرداسة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق كابينة كهرباء بكرداسة <br> 
حريق كابينة كهرباء بكرداسة 
 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حريق كابينة كهرباء بكرداسة حريق كابينة كهرباء كابينة كهرباء بكرداسة الحماية المدنية بالجيزة

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