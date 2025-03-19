الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

القبض على شاب أشعل النيران فى عمارة خطيبته بأكتوبر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أقدم شاب على إشعال النيران في عمارة سكنية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، تقطن بها خطيبته السابقة، مما أسفر عن احتراق شقتها بالكامل، في حين نجا السكان من الموت بأعجوبة، انتقامًا منها بعد أن قامت بفسخ الخطبة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

 

حريق عمارة بمدينة 6 أكتوبر

تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في شقة بأحد العقارات السكنية، حيث امتدت النيران إلى الشقق المجاورة.

على الفور، هرعت فرق الإطفاء والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

شاب أشعل النيران فى عمارة خطيبته انتقاما منها لفسخ الخطوبة بأكتوبر

وكشفت تحريات المباحث أن الحريق بدأ في شقة الفتاة "أية.م" (22 عامًا)، وتفحمت بشكل كامل. 

وبسؤال الفتاة، اتهمت خطيبها السابق "يوسف.ع" (23 عامًا)، السائق، بإضرام النيران انتقامًا منها بعد أن قررت فسخ الخطبة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعرف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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