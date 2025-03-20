القبض على سائق ادعى سرقة سيارته في الصف

ضبطت أجهزة المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة سائق اختلق واقعة سرقة سيارة ملاكي بالإكراه، لعدم قدرته على سداد رسوم تأجيرها.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العقيد محمد العشري، مفتش مباحث الصف، يفيد بورود بلاغ من شاب يعمل سائقًا عبر تطبيق النقل الذكي يفيد بأنه أثناء توصيله ركابًا من منطقة صقر قريش إلى عرب أبو سعد، تم اعتراضه من قبل ثلاث سيارات وسرقة مركبته بالإكراه.



بتكثيف التحريات، تبين أن المدعي عبد الله استأجر السيارة وتعثر في سداد أقساطها، فاختلق واقعة السرقة بمساعدة شقيقته، وبفحص مسار السيارة، تم العثور عليها مخبأة لدى أحد أصدقائه، والذي تم ضبطه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة لاستكمال التحقيقات.

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