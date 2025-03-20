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النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة عن الانتماء الوطني

ندوة النيل للاعلام
ندوة النيل للاعلام بالفيوم، فيتو

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم، ندوة  بعنوان "الانتماء الوطني ومواجهة التحديات"، ضمن فعاليات الحملة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي، لتعزيز الحوار مع الشباب وشرائح المجتمع المختلفة لشرح القضايا الوطنية وترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن، أقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بالمركز.

 أسباب تعزيز الحوار مع الشباب

وقالت حنان حمدي مدير البرامج بالمركز: إن المرحلة الراهنة وما تشهده المنطقة والعالم من تطورات وصراعات متلاحقة، تتطلب تعزيز الحوار والتواصل مع الشباب وفئات المجتمع المختلفة للتعريف بمنجزات الوطن وترسيخ روح الانتماء وتعزيز التماسك المجتمعى.

تحديات تواجه الوطن

وقال اللواء أسامة أبو الليل  مساعد مدير أمن الفيوم السابق: إن مصر تواجه في المرحلة الراهنة الكثير من التحديات خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المليئة بالصراعات والحروب، وأكد على أن الدولة المصرية وبفضل قيادتها الرشيدة هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ما زالت متماسكة بقوة شعبها ومؤسساتها الوطنية من الجيش والشرطة المدنية.

الشائعات أهم أسلحة زعزعة الامن

ولفت مساعد مدير أمن الفيوم السابق، إلى أن الشائعات تعد أحد أهم الوسائل التي تستخدمها القوى المعادية لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفتن داخل المجتمع والتحريض على مؤسسات الدولة، وتؤدي شوائب الفكر إلى تهديد الأمن القومي والوطني للبلاد، وتعمل الدولة جاهدة لمحاربة والتصدى للشائعات من خلال توفير المعلومات والحقائق عبر المؤسسات الرسمية والموثوقة لافتا لضرورة، ويجب تكاتف كافة الجهود الحكومية والأهلية لبناء الوعى وتحصين الشباب ضد الأفكار المغلوطة وأهمية تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة للحفاظ على هذا الوطن ومقدراته وتعزيز قوته فى ظل تحديات كبيرة مثمنا جهود القيادة السياسية التى تعول دائما على وحدة وتماسك النسيج الوطنى لمواجهة تلك التحديات.

 

الانتماء للوطن أساس العقيدة

فيما أكد الشيخ محمود عبد الستار مدير الدعوة بالمنطقة الأزهرية، على أن الانتماء للوطن هو أساس الدين والعقيدة ضاربا مثلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة " مهاجرًا: "والله إنَّك لخير أرض الله، وأحبُّ أرضٍ إليَّ، ولولا أنَّ أهلك أخرجوني منك ما خرجت" وهذا يدل أهمية حب الوطن.

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وأشار إلى أن مصر ذكرت في القرآن سواء صراحة أو ضمنيا مرات عديدة، وقال: إن هذا يدل على مكانة مصر وحفظها من رب العالمين وهي البلد الوحيدة التي تجلى الله سبحانه وتعالى عليها لسيدنا موسى.

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