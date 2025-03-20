بحضور أسامة عبد الحي، محافظ القليوبية يشارك في مائدة حوار بنقابة أطباء القليوبية (صور)

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مائدة حوار نقابة الأطباء بالقليوبية، بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر والدكتور محمد عجلان الأمين العام لنقابة أطباء القليوبية، والدكتور أحمد سعيد وكيل النقابة وعدد من أعضاء المجلس.

محافظ القليوبية في لقاء مع نقابة الأطباء بالقليوبية

كما شارك في مائدة الحوار ممثلو اتحادات نقابات المهن الطبية في القليوبية، منهم الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد شوقي نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد شعبان نقيب أطباء العلاج الطبيعي.

قضايا هامة على مائدة حوار محافظ القليوبية ونقيب أطباء مصر

تم خلال مائدة الحوار مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تهم الأطباء في القليوبية، منها مشكلة تخصيص قطعة الأرض المملوكة للنقابة في بنها لإنشاء مبنى للنقابة، حيث أكد المجلس تمسكه بهذه الأرض بعد جولات طويلة للحفاظ عليها. كما تم التطرق إلى مشكلة فرض الرسوم على بعض اللافتات الخاصة بعيادات الأطباء، وهي قضية يعاني منها الأطباء في المحافظة، حيث طالب مجلس النقابة بضرورة تطبيق القانون الخاص باللافتات، والذي يتم تطبيقه على الصيدليات.

محافظ القليوبية،إنشاء مجمع لاتحاد النقابات المهنية في أرض الكامب بالقناطر الخيرية

كما تم الحديث عن المشاكل المتعلقة بترخيص العيادات، خاصة رسوم الدفاع المدني، التي تشكل عبئًا على الأطباء من جانبه، أبدى محافظ القليوبية تفهمه لدور الأطباء وأكد أنه سيأخذ بعين الاعتبار جميع المطالب والمشاكل المطروحة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاء مع ممثلي الدفاع المدني لحل القضايا المتعلقة بالترخيص واللافتات.

أحد المقترحات المهمة التي تم مناقشتها خلال اللقاء كان إنشاء مجمع لنقابات المهن الطبية في أرض الكامب بالقناطر الخيرية، بحيث يصبح هذا المجمع الأول من نوعه في المحافظة ويضم جميع اتحادات المهن الطبية، على غرار ما يحدث في باقي المحافظات.

في ختام اللقاء، قدم نقيب أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية الشكر لمحافظ القليوبية على استماعه لمطالب الأطباء وتعاونه المستمر لحل مشاكلهم. كما أعلن الدكتور محمد عجلان عن نية مجلس النقابة تقديم طلبات رسمية بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع المحافظ.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة الأطباء بالقليوبية نظمت إفطارًا جماعيًا لأعضائها بحضور عدد من الشخصيات العامة، في خطوة لتعزيز الروابط بين الأطباء والمجتمع المحلي بحضور عددا من الشخصيات العامة منهم الدكتور اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والشيخ سعيد خضر رئيس الادارة المركزية للازهر الشريف بالقليوبية،الاستاذ مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس ادارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية.

محافظ القليوبية خلال اللقاء مع نقابة الاطباء،فيتو

محافظ القليوبية خلال اللقاء مع نقابة الاطباء،فيتو

محافظ القليوبية خلال اللقاء مع نقابة الاطباء،فيتو

محافظ القليوبية خلال اللقاء مع نقابة الاطباء،فيتو

محافظ القليوبية خلال اللقاء مع نقابة الاطباء،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.