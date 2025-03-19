الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

محافظ القليوبية: تكريم الأم المثالية تقديرا لمسيرة كفاحها وتضحياتها

الام المثالية بالقليوبية،فيتو
الام المثالية بالقليوبية،فيتو

أشاد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية خلال اتصال تليفوني بحضور  أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفوز عليه محمد معوض  ، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، والخامسة على مستوى الجمهورية في مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2025، مؤكدًا أن هذا التكريم تقدير لمسيرة كفاحها وتضحياتها من أجل أبنائها.

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محافظ القليوبية،نموذج مشرف للمرأة المصرية

وقدم محافظ القليوبية خالص تهانيه القلبية للأم المثالية، معربًا عن سعادته بفوزها، مشيرًا إلى أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التي تساهم في بناء المجتمع من خلال دورها في التربية، العطاء، والتضحية.

 وأكد أن المرأة المصرية تحظى بدعم غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بالأمهات والسيدات تقديرًا لدورهن في تنشئة الأجيال وحماية الأسرة المصرية.
وأضاف المحافظ أن قصة كفاح عليه محمد معوض تعد مثالًا حقيقيًا للإرادة والصبر، فقد كرست حياتها لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها، حتى نجحت في تعليمهم، حيث التحقوا بكليات الصيدلة،التجارة.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وزارة التضامن الاجتماعي

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