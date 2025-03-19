أمن القليوبية يكشف حقيقة فيديو طمس لوحة سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية بمدينة العبور.

أمن القليوبية يكشف حقيقة فيديو بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية يفيد بورود معلومات إلى اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية من العميد محمد سامي أبو مندور رئيس فرع البحث الجنائي بالعبور بتداول مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية بمدينة العبور بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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