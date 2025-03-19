الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

ضبط المتهمين بسرقة صندوق قمامة ببنها

سرقة شخصان لصندوق
سرقة شخصان لصندوق قمامة ببنها،فيتو

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض قيام شخص بسرقة صندوق لجمع القمامة بدائرة قسم أول بنها بالقليوبية حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلان، وتم ضبطهما،وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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فيديو على مواقع التواصل يرصد سرقة صندوق قمامة ببنها

وكانت مديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، رصدت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن قيام شخصان بسرقة صندوق قمامه على عرب كارو باحد الشوارع فى مدينة بنها دائرة قسم شرطة أول.

وعلى الفور تم فحص الفيديو وتحديد المتهمين وضبطهم وارشدوا عن العربة الكارو المستخدمة وعليها الصندوق المسروق، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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