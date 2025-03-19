الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بقنا بسبب خلافات على محل أدوات منزلية

ضبط طرفى مشاجرة بقنا
ضبط طرفى مشاجرة بقنا

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط طرفى مشاجرة بقنا بسبب خلافات على حيازة محل أدوات منزلية.
 

ضبط طرفى مشاجرة بقنا بسبب خلافات على حيازة محل أدوات منزلية
ضبط طرفى مشاجرة بقنا بسبب خلافات على حيازة محل أدوات منزلية

 

تلقى قسم شرطة قنا بلاغا يفيد وجود مشاجرة بدائرة القسم.

ضبط طرفى مشاجرة بقنا بسبب خلافات على حيازة محل أدوات منزلية


وبالانتقال والفحص تم تحديد وضبط طرفى المشاجرة ؛  طرف أول  8 أشخاص وطرف ثان 4 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبحوزتهم (3 عصا شوم – 14 زجاجة فارغة).

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بمواجهتهم اعترفوا بنشوب مشادة كلامية بينهم بسبب نزاع على حيازة محل أدوات منزلية  لقيام الطرف الأول بإجراء بعض التجديدات بالمحل واعتراض الطرف الثانى حدثت على أثرها مشاجرة وتعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بعصى "شوم" وإلقاء الزجاجات الفارغة والحجارة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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