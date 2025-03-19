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بالأسماء، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب بالطريق الصحراوي في قنا

قنا, فيتو
قنا, فيتو

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمدخل أبو تشت الصحراوي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمدخل أبو تشت الصحراوي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة،وتبين بعد الفحص مصرع شخص مجهول الهوية، وإصابة أحمد فوزي أحمد، 39 عاما، ومحمود إبراهيم هاشم، 40 عاما، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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