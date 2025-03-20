الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

عاطل يقتل صديقه خوفا من اصطحابه إلى مركز علاج الإدمان بالعمرانية

ضبط متهم قتل صديقه
ضبط متهم قتل صديقه في العمرانية، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم  بإطلاق النار على صديقه، لمنعه من  اصطحابه إلى مركز علاج الإدمان، وحُرر محضر بالواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارًا من المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث العمرانية، يفيد بإصابة شخص يبلغ من العمر 40 سنة، بطلق ناري في البطن على يد صديقه البالغ من العمر 44 سنة، عاطل، بسلاح ناري (طبنجة)، ظنًّا منه أن المصاب اتفق مع أهلية المتهم لاصطحابه إلى مركز لعلاجه من الإدمان.


حريق عمارة بمدينة 6 أكتوبر

وعلى جانب آخر كانت قد تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق في شقة بأحد العقارات السكنية، حيث امتدت النيران إلى الشقق المجاورة.

على الفور، هرعت فرق الإطفاء والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

 

شاب أشعل النيران فى عمارة خطيبته انتقاما منها لفسخ الخطوبة بأكتوبر

وكشفت تحريات المباحث أن الحريق بدأ في شقة الفتاة "آية.م" (22 عامًا)، وتفحمت بشكل كامل. 

وبسؤال الفتاة، اتهمت خطيبها السابق "يوسف.ع" (23 عامًا)، السائق، بإضرام النيران انتقامًا منها بعد أن قررت فسخ الخطبة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الأجهزة الأمنية ئيس مباحث العمرانية رئيس مباحث العمرانية النيابة مركز علاج الأدمان

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