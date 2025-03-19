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حوادث

غدا، أولى جلسات محاكمة 5 موظفين بحي البساتين بتهمة الرشوة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا الخميس، أولى جلسات محاكمة 5 موظفين بحي البساتين بتهمة بتلقي رشاوى مالية.

محاكمة 5 موظفين بحي البساتين بتهمة بتلقي رشاوى مالية

وجاء في أمر إحالة القضية التي حملت رقم 2936 لسنة 2024 كلي حلوان، والمقيدة برقم 464 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين م.ا، و. م  ،  ي. م، أ.م،  ص.م، في غضون الفترة من 8 أبريل 2023 حتى 13 من ذات الشهر والعام بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة طلب المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه من ع.أ، بوساطة باقي المتهمين مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار رقم 8348 المجاورة الثامنة مدينة المعراج السفلى بنطاق حي البساتين الخاص به على النحو المبين بالتحقيقات.


وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى الخامس، توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

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