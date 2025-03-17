مسلسل عايشة الدور الحلقة 3، دنيا سمير غانم تحقق حلمها وتنضم لمسرح الجامعة

مسلسلات رمضان 2025، تشهد الحلقة الثالثة من مسلسل عايشة الدور العديد من الاحداث الكوميدية والاجتماعية، حيث تتقرب “عائشة” من “أيمن” صديقها بالجامعة وتعرف تفاصيل حياته والمعانة التي يعيش بها مع والده صاحي الفكر التقليدي والذي يفرض عمله في تصميم الألعاب الالكترونية، لانه يري انها “لعب عيال."

وبتتابع الأحداث تذهب “عائشة” لايصال “أيمن” لمنزله وتصر والدته على أن تنتظر للغداء معهم، والذي يسبب مشكلة حيث يعود والده ويفتعل شجار بسبب وجود “عائشة” في غرفة "أيمن"

وتقرر “عائشة” تحقيق حلمها والانضمام لفريق مسرح الجامعة، وتقدم كمغنية لتتفوق وبصوتها وتلقي اعجاب استاذها وفريق المسرح كله.

وتنتهي احداث الحلقة الثالثة من مسلسل عايشة الدور، بتوعد “نسمة” لـ"عائشة" بعد أن خطفت الأضواء منها.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عايشة الدور

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عايشة الدور، باتصال الجامعة لتحذير "عائشة"، وتقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم، من غياب “فطيمة” ابنة شقيقتها الذي قد يؤدي لطردها من الكلية، لتقرر “عائشة” أخذ مكانها بشكل مؤقت لإنقاذ “فطيمة” بالإضافة لتحقيق حلمها الذي استغنت عنه من أجل أولادها وطليقها.

أحضرت عائشة لبس للتنكر بشكل طالبة جامعية من عند والدها الذي كان يعمل كمونولوجست، لتنجح بالفعل في دخول الجامعة وعمل كارنيه بصورتها كذلك بفضل مساعدة أحد الأساتذة.

وتصادق “عائشة” شخص جديد يدعي “أيمن” والذي قابلته في الحلقة الأولى وأخبرته أنها خالة فطيمة، لتفصح له عن سرها وسبب تنكرها ويقرر هو الأخر أن يساعدها من خلال تعليمها لغة الشباب الدرجة ومجموعات الجامعة المختلفة التني تنقسم لمهووسين “الجيم”، والفتيات المحبوبات وعلى رأسهم “نسمة" والمعروفة بـ “ديفة” الجامعة، وتقوم بدورها الفنانة الصاعدة أميرة الديب.

كما تعرف عن موقع “يو جوسيبس” الذي يرسل من خلاله فضائح الطلاب لجميع الموجودين في الجامعة في نفس لإخراجهم وفضح أمرهم.

وتقوم شلة “نسمة” بالتقرب من “عائشة” حتى تؤدي “مقلب” فيها وتتركها هي لتدفع حساب السوشي والذي وصل سعره إلى 5 آلاف جنيه، لتدرك وقتها أن جيل الـ “GenZ” ليس بسهل على الإطلاق وأنها ستواجه العديد من المشاكل بالجامعة.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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