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رياضة

قمصان يستقر على خط دفاع الأهلي أمام إنبي غدا

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

استقر سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خط دفاع الفريق خلال مواجهة نظيره إنبي المقرر لها غدا الخميس في كأس عاصمة مصر. 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

وقرر قمصان الدفع بـ علي معلول وأشرف داري ومصطفى العش وعمر كمال في خط دفاع القلعة الحمراء خلال مباراته أمام إنبي.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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