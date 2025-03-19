بإنتاجية تصل لـ 24 إردب/فدان، الزملوط يتفقّد تجربة "تقييم سلالات القمح" بالداخلة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تجربة تقييم سلالات قمح هيئة الطاقة الذرية بعزب القصر بالداخلة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتطوير سلالات القمح ومعدلات الإنتاجية باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح المحافظ أن هذا هو العام التأكيدي للنتائج، حيثُ يجري تقييم خمس أصناف من حيثُ الإنتاجية ومقاومتها للآفات للعام الثالث على التوالي بالتعاون بين المحافظة وهيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث الزراعية تحت إشراف مديرية الزراعة.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلي أن النتائج الأولية تشير لمتوسط إنتاجية يبلغ من 22 - 24 إردب/ فدان، وجاري استكمال تقييم النتائج ومقارنتها بالأصناف التجارية لنشرها عقب حصاد المحصول.

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعًا زراعيًا ضخمًا بأبو منقار ويشيد بجودة الإنتاج

وعلى صعيد متصل، أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، جولة تفقدية لأحد مشاريع الاستثمار الزراعي بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة، وذلك للوقوف على سير العمل ومدى جدية التنفيذ بالمشروع الذي يمتد على مساحة 13070 فدان، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

حيث شهد المحافظ حصاد محصول البطاطس، مشيدًا بجودة المحصول، كما تفقد زراعات المشروع المتنوعة، موجهًا بحصر الأراضي غير المستغلة، ووضع مدة محددة لاستغلالها؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسحبها من غير الجادين وإعادة طرحها مرة أخرى. كما وجه بعرض الموقف التنفيذي لجميع المشروعات في القرية، وذلك لضمان سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة.

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